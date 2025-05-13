الصين والبرازيل تدعمان الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا

وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء في بيان إن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية وأعربا عن دعمهما للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأكدا أنهما سيواصلان لعب دور مجموعة أصدقاء السلام لبناء توافق دولي أكبر لتعزيز الحل السياسي للأزمة".
وعقدت أمس الاثنين في بكين محادثات بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.
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