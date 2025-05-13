الثلاثاء 2025-05-13 09:57 ص
 

الصين والبرازيل تدعمان الحوار المباشر بين روسيا وأوكرانيا

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 08:41 ص

الوكيل الإخباري- بحث وزيرا خارجية الصين والبرازيل الأزمة الأوكرانية في بكين وأعربا عن دعمهما للحوار المباشر بين موسكو وكييف.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء في بيان إن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية وأعربا عن دعمهما للحوار المباشر والمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأكدا أنهما سيواصلان لعب دور مجموعة أصدقاء السلام لبناء توافق دولي أكبر لتعزيز الحل السياسي للأزمة".


وعقدت أمس  الاثنين في بكين محادثات بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا.

 

RT

 
gnews

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