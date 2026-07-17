الجمعة 2026-07-17 02:18 م

الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات

الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران لاستئناف المفاوضات
ارشيفية
 
الجمعة، 17-07-2026 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   دعا وزيرا خارجية الصين وباكستان الجمعة الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال والعودة لطاولة المفاوضات، وذلك عقب اجتماعهما في شنغهاي، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية.اضافة اعلان


وجاء في البيان أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الباكستاني إسحاق دار "أعربا عن القلق إزاء تدهور الوضع الراهن، وحضّا جميع الأطراف المعنية على الوقف الفوري للأعمال القتالية والعودة إلى الحوار".

ومنذ أشهر، تؤدّي الصين وباكستان وساطة لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط الذي تجدّدت الأعمال القتالية فيه خصوصا في محيط مضيق هرمز، بعد شهر من إبرام إطار أولي لإنهاء الحرب.

وشدّد وانغ يي على أن هذا الاتفاق الإطاري "انتُزع بجهود جبّارة".

واعتبر أن "السلام في المتناول. ولا يمكننا الإخفاق أمام العقبة الأخيرة وفقدان كلّ ما اكتسبناه".
 
 


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