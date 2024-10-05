الصين.. وفيات واصابات في هونغ كونغ ببكتيريا مميتة تسببها الأسماك النيئة

وبحسب المركز فقد أظهرت نتائج التحقيق الوبائي أن 75 مريضا تعرضوا لأسماك المياه العذبة النيئة قبل ظهور الأعراض، مع الإشارة إلى أن جميع المصابين كانوا يقيمون في مناطق مختلفة من المنطقة الإدارية الخاصة وقد تم شراء أسماك المياه العذبة المعنية من 47 سوقا مختلفا في 18 منطقة، والإصابة مرتبطة بسلالة ST283.
وفي الختام دعت السلطات السكان إلى ارتداء القفازات عند التعامل مع أسماك المياه العذبة النيئة، والامتناع عن تناول الأسماك التي لم تطهى جيدا، والتوجه فورا للحصول على الرعاية الطبية في حالة التهاب الجروح أو الإصابة بالحمى.
-
أخبار متعلقة
-
الحوثيون: 18 غارة أميركية بريطانية على اليمن
-
حزب الله: خسائر للاحتلال باستهدافنا دبابة ميركافا إسرائيلية
-
استطلاع للرأي يظهر تأثير انسحاب بايدن على السباق الرئاسي
-
بايدن غير واثق من أن انتخابات الرئاسة الأميركية ستكون سلمية
-
هل كشفت مسيّرة الجولان ضعف دفاعات إسرائيل؟ الدويري يجيب
-
المغرب.. 100 مظاهرة تنديدا بعدوان إسرائيل على فلسطين ولبنان
-
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مناطق
-
رئاسية 2024 .. صمت انتخابي في تونس