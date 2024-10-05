 
السبت 2024-10-05 11:18 ص
 

الصين.. وفيات واصابات في هونغ كونغ ببكتيريا مميتة تسببها الأسماك النيئة

سيارة اسعاف في الصين
سيارة اسعاف في الصين
السبت، 05-10-2024 09:31 ص

الوكيل الإخباري-   أصيب أكثر من 90 شخصا وتوفي 4 أشخاص في هونغ كونغ الصينية بعدوى تسببها بكتيريا المكورات العقدية من المجموعة B.

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وأفاد مركز حماية الصحة التابع لوزارة الصحة في هونغ كونغ بإصابة نحو 91 شخصا بالمرض، خرج 40 منهم من المستشفى، بينما لا يزال 43 مريضا في المستشفى حالتهم مستقرة، و4 في حالتهم حرجة، وتوفي 4 آخرون.

وبحسب المركز فقد أظهرت نتائج التحقيق الوبائي أن 75 مريضا تعرضوا لأسماك المياه العذبة النيئة قبل ظهور الأعراض، مع الإشارة إلى أن جميع المصابين كانوا يقيمون في مناطق مختلفة من المنطقة الإدارية الخاصة وقد تم شراء أسماك المياه العذبة المعنية من 47 سوقا مختلفا في 18 منطقة، والإصابة مرتبطة بسلالة ST283.

وفي الختام دعت السلطات السكان إلى ارتداء القفازات عند التعامل مع أسماك المياه العذبة النيئة، والامتناع عن تناول الأسماك التي لم تطهى جيدا، والتوجه فورا للحصول على الرعاية الطبية في حالة التهاب الجروح أو الإصابة بالحمى.

 
gnews

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