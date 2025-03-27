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الطائرات الأمريكية تشن أكثر من 10 غارات على مواقع للحوثيين

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 27-03-2025 12:58 ص

الوكيل الإخباري-   نفذت مقاتلات أمريكية، الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها.

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وقالت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة إن "مقاتلات أمريكية شنت 8 غارات على معسكر جَّربْان في مديرية سَّنحان جنوب صنعاء"، وأضاف المصدر أن "قصفا جويا بـ 5 غارات استهدف معسكري الخضم والجميمة في مديرية بني حشيش شمال صنعاء".

وذكر أن المقاتلات الأمريكية قصفت بغارتين قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة صنعاء.

وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت "أنصار الله" تعرض محافظة صعدة معقل الجماعة إلى 17 غارة جوية أمريكية، واستهداف محافظة عمران (شمال صنعاء) بغارتين، دون إيراد تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي وحجم الخسائر الناجمة عنه.

 
gnews

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