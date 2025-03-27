الطائرات الأمريكية تشن أكثر من 10 غارات على مواقع للحوثيين

الوكيل الإخباري- نفذت مقاتلات أمريكية، الأربعاء، سلسلة غارات على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في العاصمة اليمنية صنعاء وضواحيها.

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