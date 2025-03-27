الطائرات الأمريكية تشن أكثر من 10 غارات على مواقع للحوثيين

وذكر أن المقاتلات الأمريكية قصفت بغارتين قاعدة الديلمي الجوية شمالي العاصمة صنعاء.
وفي وقت سابق من اليوم ذاته، أعلنت "أنصار الله" تعرض محافظة صعدة معقل الجماعة إلى 17 غارة جوية أمريكية، واستهداف محافظة عمران (شمال صنعاء) بغارتين، دون إيراد تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي وحجم الخسائر الناجمة عنه.
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