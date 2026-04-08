الطاقة الأميركية: فتح مضيق هرمز لن يخفض أسعار الوقود فورًا

الوكيل الإخباري- خالفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) توقعات البيت الأبيض المتفائلة بشأن انخفاض سريع في تكلفة المعيشة، مؤكدة في تقريرها الصادر الثلاثاء، أن أسعار الوقود قد تواصل رحلة الصعود لعدة أشهر، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي.





ويأتي تقرير الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية ليعمّق الفجوة بين البيانات الفنية وتأكيدات الرئيس دونالد ترامب؛ إذ دأب الأخير على طمأنة المستهلكين بأن إنهاء الصراع مع إيران سيتبعه "ارتياح فوري" في محطات الوقود.



ومع دخول المواجهة العسكرية (الأميركية-الإسرائيلية) مع طهران شهرها الثاني، تسببت حالة عدم اليقين في قفزات تاريخية بأسعار الخام، وسط شلل في حركة الملاحة بالممر التجاري الأهم عالميًا.







