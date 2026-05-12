"الطاقة الأميركية": نفترض أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر أيار

الوكيل الإخباري- قالت إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر أيار، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة.

