"الطاقة الأميركية": نفترض أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر أيار

الثلاثاء، 12-05-2026 07:33 م

الوكيل الإخباري-   قالت إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إنها تفترض أن يظل مضيق هرمز في حكم المغلق حتى أواخر أيار، وأن تستأنف حركة الملاحة تدريجيا اعتبارا من الشهر المقبل، وهو ما دفعها إلى رفع توقعاتها لأسعار وقود السيارات في الولايات المتحدة.

وأدى إحكام إيران قبضتها على مضيق هرمز في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، مع تعطل ملايين البراميل يوميا من صادرات الطاقة القادمة من الشرق الأوسط، وهو ما أجج المخاوف من نقص الوقود حول العالم.

 
 


مضيق هرمز

