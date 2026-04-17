"الطاقة الدولية": إعادة الطاقة المفقودة في الشرق الأوسط ستستغرق عامين

الوكيل الإخباري- قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، الجمعة، إن استعادة إنتاج الطاقة التي فُقدت في الشرق الأوسط نتيجة للحرب هناك ستستغرق نحو عامين.





وأضاف بيرول في مقابلة مع صحيفة "سيختلف ذلك من بلد لآخر. ففي العراق، على سبيل المثال، سيستغرق الأمر وقتا أطول بكثير مما هو عليه في السعودية. وعلى أي حال، تشير تقديراتنا إلى أن الأمر سيستغرق عامين تقريبا للوصول إلى مستويات ما قبل الحرب".



وأضاف بيرول أن تقديرات السوق تستهين بتداعيات إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة.



وأوضح أن شحنات النفط والغاز التي كانت في طريقها إلى وجهاتها قبل حرب إيران وصلت الآن، مما يخفف من حدة نقص الإمدادات.



وأضاف "لكن لم يتم تحميل أي ناقلات جديدة في آذار. لم تكن هناك أي شحنات جديدة من النفط أو الغاز أو الوقود إلى الأسواق الآسيوية. الفجوة تزداد وضوحا الآن. إذا لم تتم إعادة فتح مضيق هرمز، فعلينا الاستعداد لارتفاع كبير في أسعار الطاقة".





