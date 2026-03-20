"الطاقة الدولية" تقترح العمل من المنزل وتجنّب السفر الجوي لتخفيف أسعار النفط

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما أثار مخاوف بشأن التضخم على مستوى العالم.
وقالت الوكالة، إنها تقترح إجراءات يمكن للحكومات والشركات والأسر اتخاذها لتخفيف عبء الارتفاع الأحدث في أسعار الطاقة عن المستهلكين.
وذكرت أن هذه المقترحات تشمل العمل من المنزل وخفض حدود السرعة على الطرق السريعة بواقع 10 كيلومترات في الساعة على أقل وتجنب السفر الجوي إذا كانت وسائل النقل الأخرى متاحة.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول في بيان "أطلقنا في الآونة الأخيرة أكبر عملية ضخ على الإطلاق من مخزونات النفط الطارئة للوكالة، وأنا على اتصال وثيق بحكومات رئيسة حول العالم، ومن بينها منتجون ومستهلكون رئيسيون للطاقة، في إطار جهودنا الدبلوماسية الدولية بمجال الطاقة".
وأضاف "إلى جانب ذلك، يقدم تقرير اليوم مجموعة من الإجراءات الفورية والملموسة التي يمكن للحكومات والشركات والأسر اتخاذها على جانب الطلب لحماية المستهلكين من آثار هذه الأزمة".
