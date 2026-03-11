الأربعاء 2026-03-11 02:58 ص

الطاقة الدولية: جميع الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

النفط
نفط
 
الأربعاء، 11-03-2026 02:16 ص

الوكيل الإخباري-    قال المدير التنفيذي لـوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول ، إن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع التدهور الذي تشهده أسواق النفط وارتفاع الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

اضافة اعلان


وأوضح بيرول في بيان صادر عن الوكالة اليوم، ونشر على منصة التوصل الإجتماعي (إكس)، أن وكالة الطاقة الدولية استضافت اجتماعًا لوزراء طاقة دول مجموعة السبع في مقرها بباريس، برئاسة وزير الصناعة والطاقة الفرنسي رولان ليسكور، حيث جرى استعراض تطورات أسواق النفط والغاز العالمية التي تأثرت بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

علم الكويت

عربي ودولي "الدفاع الكويتية": رصد وتدمير 5 طائرات مسيرة معادية

صواريخ في سماء تل أبيب وسط وابل جديد من الهجمات الصاروخية الإيرانية

عربي ودولي التلفزيون الإيراني: موجة جديدة من الصواريخ تنطلق باتجاه إسرائيل

النفط

عربي ودولي الطاقة الدولية: جميع الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

الإمارات تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج

عربي ودولي الإمارات: تدمير 1626 صاروخًا ومسيرة منذ بداية الحرب

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يبحث مع وزير خارجية ايران الوضع في المنطقة

علم السعودية

عربي ودولي السعودية: اعتراض وتدمير مسيرتين بالربع الخالي متجهتين إلى حقل شيبة

إسرائيل تجدد هجماتها على طهران

عربي ودولي إسرائيل تعلن إطلاق "موجة غارات" على إيران



 






الأكثر مشاهدة