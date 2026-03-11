الطاقة الدولية: جميع الخيارات متاحة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لـوكالة الطاقة الدولية، الدكتور فاتح بيرول ، إن جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع التدهور الذي تشهده أسواق النفط وارتفاع الأسعار في ظل التطورات الجيوسياسية الأخيرة.

