السبت 2025-05-31 03:38 م
 

الطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة

علم إيران
علم إيران
 
السبت، 31-05-2025 02:32 م
الوكيل الإخباري-   قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري إلى الدول الأعضاء، إن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.اضافة اعلان


وجاء في التقرير "الشامل" الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر تشرين الثاني أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

وأفادت الوكالة بأن إيران سرعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المئة القريبة من مستوى 90% المطلوب للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير لها.

ولفتت الوكالة إلى أن المخزون بلغ 408,6 كلغ في 17 أيار/مايو بزيادة 133,8 كلغ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بزيادة بمقدار 92 كلغ خلال الفترة السابقة، معتبرة أن "هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين إيران اليورانيوم العالي التخصيب... تثير مخاوف كبرى".
 
gnews

أحدث الأخبار

بللاباب

المرأة والجمال خشونة الشعر بعد الصبغة- طبيب يوضح الأسباب والعلاج

نتنياهو

عربي ودولي إسرائيل تعليقا على قرار وكالة الطاقة الذرية: إيران مصممة على حيازة السلاح النووي

الشرطة الهندية

عربي ودولي الهند: تغيير أساليب القتال الجوي نجح في الصراع مع باكستان

ؤ

المرأة والجمال زيت الخردل.. فوائد مذهلة لصحة الشعر أبرزها تقوية الجذور وتقليل القشرة

ارشيفية

أخبار محلية اكتمال تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

لى

طب وصحة دليلك للحفاظ على نسبة السكر بالدم في الصباح.. اتبع هذه العادات

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (985) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:01) دقيقة كما تم التعامل مع (102) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:31) دقيقة، و(118) حادث إطفاء وب

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

علم إيران

عربي ودولي الطاقة الذرية: إيران قامت بأنشطة سرية بمواد نووية غير معلنة



 
 





الأكثر مشاهدة