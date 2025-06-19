الطاقة الذرية الإيرانية: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية

الوكيل الإخباري-اتهمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية عقب قصفها منشآت نووية داخل إيران.

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وقالت المنظمة في بيان رسمي: "العدو الصهيوني استهدف المفاعل البحثي والمجمع النووي للماء الثقيل في خنداب"، مؤكدة أن هذا الاستهداف يمثل خرقا صريحا للمعاهدات الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت النووية.