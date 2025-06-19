الخميس 2025-06-19 11:03 ص
 

الطاقة الذرية الإيرانية: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية

ا
أرشيفية
 
الخميس، 19-06-2025 09:41 ص

الوكيل الإخباري-اتهمت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الخميس، إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية عقب قصفها منشآت نووية داخل إيران.

اضافة اعلان


وقالت المنظمة في بيان رسمي: "العدو الصهيوني استهدف المفاعل البحثي والمجمع النووي للماء الثقيل في خنداب"، مؤكدة أن هذا الاستهداف يمثل خرقا صريحا للمعاهدات الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت النووية.


وأوضحت المنظمة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا، مشيرة إلى أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقا بتهديدات إسرائيلية، لكنها لم تتخذ أي إجراء لحماية هذه المنشآت.

 
gnews

أحدث الأخبار

قبيرل

منوعات شاب ينتقم من خطيبته بإحراق منزلها ومقتل والدتها وشقيقها في مصر

ل

اقتصاد محلي البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في الأردن

يقف7غ

أخبار الشركات جورامكو تنظم حملة تبرع بالدم دعماً للصحة المجتمعية

غاغا

منوعات كاد يرميها.. أمريكي يكتشف فوزه بـ50 ألف دولار من تذكرة يانصيب منسية

آثار القصف الإيراني على أهداف إسرائيلية

عربي ودولي ارتفاع عدد الإصابات في إسرائيل الى ٧٠

67غفاع

منوعات بسبب لعبة.. رجل أعمال صيني يدخل قائمة الأغنياء

مبنى متضرر في موقع هجوم صاروخي إيراني في رامات جان، وسط إسرائيل

عربي ودولي نتنياهو : "الطغاة" سيدفعون الثمن

ل

ترند كيف تفاعل الأردنيون مع التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل؟



 
 





الأكثر مشاهدة