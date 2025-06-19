الطاقة الذرية الإيرانية: إسرائيل تنتهك القوانين الدولية

وقالت المنظمة في بيان رسمي: "العدو الصهيوني استهدف المفاعل البحثي والمجمع النووي للماء الثقيل في خنداب"، مؤكدة أن هذا الاستهداف يمثل خرقا صريحا للمعاهدات الدولية التي تحظر الاعتداء على المنشآت النووية.
وأوضحت المنظمة أن الهجوم لم يسفر عن وقوع ضحايا، مشيرة إلى أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسبقا بتهديدات إسرائيلية، لكنها لم تتخذ أي إجراء لحماية هذه المنشآت.
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