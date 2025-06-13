الطاقة الذرية الإيرانية: لا تلوث إشعاعي خارج نطنز والأضرار قيد التقييم

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الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، رصد تلوث إشعاعي داخل منشأة نطنز النووية، مؤكدة في الوقت نفسه عدم وجود أي تلوث خارج الموقع، وأن الوضع "لا يدعو للقلق". اضافة اعلان





وأضافت الهيئة أن هناك حاجة لإجراء عمليات تنظيف للإشعاعات داخل المنشأة، على أن يتم لاحقا تقييم حجم الأضرار.