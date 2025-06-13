الطاقة الذرية الإيرانية: لا تلوث إشعاعي خارج نطنز والأضرار قيد التقييم

وأضافت الهيئة أن هناك حاجة لإجراء عمليات تنظيف للإشعاعات داخل المنشأة، على أن يتم لاحقا تقييم حجم الأضرار.
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