الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش ممكن لكنه "صعب للغاية"

وقال غروسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الوكالة التابعة للأمم المتحدة "عادت الى إيران" بعد حرب حزيران، التي شنتها إسرائيل وشاركت فيها الولايات المتحدة. أضاف "تمكّنا إجمالا من تفتيش كل شيء، باستثناء (المواقع) التي قُصفت".
