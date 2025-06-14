السبت 2025-06-14 09:06 م
 

الطاقة الذرية: تضرر مبانٍ بموقع أصفهان النووي

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري- أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تضرر 4 مبانٍ بموقع أصفهان النووي بينها منشأة تحويل اليورانيوم ومصنع صفائح الوقود.

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وأشارت إلى أنه لا يتوقع حدوث زيادة في الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي.

 
gnews

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