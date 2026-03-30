الإثنين 2026-03-30 09:36 ص

الطاقة الذرية: خروج مجمّع للماء الثقيل عن الخدمة في إيران إثر ضربات إسرائيلية

الوكيل الإخباري-   أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مجمع خنداب للماء الثقيل في إيران توقف عن العمل بعدما استهدفته غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي.اضافة اعلان


وخلصت الوكالة الأحد بعد تحليل مستقل لصور من أقمار صناعية إلى أن موقع خنداب (الاسم الجديد لمفاعل أراك) "تعرض لأضرار جسيمة ولم يعد يعمل"، مضيفة أن "المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية معلن عنها".

وكان الجيش الإسرائيلي أكد الجمعة استهدافه مفاعل أراك للماء الثقيل في وسط إيران، مؤكدا أنه موقع "رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية".
 
 


