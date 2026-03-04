"الطاقة الذرية": لا أدلة على أن إيران تصنع قنبلة نووية

وأضاف الثلاثاء، أن المخزون الكبير لدى إيران من اليورانيوم المخصّب وصل لمستويات قريبة من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، لافتا إلى أن حرمان إيران المفتشين من الوصول الكامل سببا قلقا بالغا.
