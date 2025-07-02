الأربعاء 2025-07-02 02:53 ص
 

الطاقة الذرية: هجوم بمسيرات على منطقة قرب محطة زابوريجيا النووية

أرشيفية
أرشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 01:18 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء، إنه جرى إخطارها بوقوع هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي قرب محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا مما أدى إلى إتلاف عدد من المركبات بالقرب من حوض التبريد في الموقع.اضافة اعلان


وأضافت الوكالة أن ست مسيرات شاركت في الهجوم ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية.
 
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