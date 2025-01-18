الطقس البارد يلزم ترامب بتغيير المكان المخصص لحفل تنصيبه

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن مراسم تنصيبه المرتقبة ستقام في قاعة مغلقة بمبنى الكابيتول بسبب توقع انخفاض شديد في درجات الحرارة يوم الاثنين القادم.

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وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "من واجبي حماية شعب بلادنا.. يجب أن نفكر في حفل التنصيب نفسه.. وفقا لتوقعات الطقس في واشنطن العاصمة، ومع عامل البرودة، قد تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات شديدة البرودة تسجل أرقاما قياسية.. هناك موجة من البرودة القطبية تجتاح البلاد.. لا أريد أن أرى أي شخص يتعرض للأذى أو الإصابة بأي شكل من الأشكال.. هذه ظروف خطيرة لعشرات الآلاف من قوات الأمن، والمسعفين، وكلاب الشرطة، وحتى الخيول، ومئات الآلاف من المؤيدين الذين سيكونون في الخارج لساعات عديدة في 20 يناير.. في جميع الأحوال، إذا قررتَ الحضور، ارتدِ ملابس دافئة!".

ومن المتوقع أن يكون العام 2025 الأبرد منذ 40 عاما، وفقا لموقع الطقس Accuweather. فبحسب الموقع تبلغ درجة الحرارة المتوقعة ليوم الاثنين 12 تحت الصفر، مما قد يؤثر على سير الاحتفالات.





روسيا اليوم