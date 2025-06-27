الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة على النبطية جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- أفاد م صدر أمني لبناني، بأن الطيران الإسرائيلي شن، صباح اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مناطق جنوبي لبنان شملت النبطية الفوقا والتلال المحيطة بها.

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