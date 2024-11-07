 
الخميس 2024-11-07 10:11 ص
 

الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

أثر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
أثر الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
الخميس، 07-11-2024 09:23 ص
الوكيل الإخباري-  شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليل أمس الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، تركزت على حارة حريك، برج البراجنة، تحويطة الغدير والاوزاعي.اضافة اعلان


وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان وقصف بلدة يحمر الشقيف، مستهدفاً أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة وناحيتها الشرقية.

وقال مصدر عسكري لبناني، إن أطراف البلدة تعرضت لقصف إسرائيلي بالقذائف العنقودية المحرمة دوليًا، طال كروم الزيتون والحقول الزراعية.
 
gnews

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