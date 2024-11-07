الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على جنوب لبنان وقصف بلدة يحمر الشقيف، مستهدفاً أطرافها القريبة من مجرى نهر الليطاني ووسط البلدة وناحيتها الشرقية.
وقال مصدر عسكري لبناني، إن أطراف البلدة تعرضت لقصف إسرائيلي بالقذائف العنقودية المحرمة دوليًا، طال كروم الزيتون والحقول الزراعية.
-
أخبار متعلقة
-
دموع ونظرات إحباط.. هكذا بدا أنصار كامالا هاريس في خطاب الهزيمة - صور
-
رئيس الوزراء الياباني: ترامب ودّي ومنفتح على الحوار
-
الحكم على 4 أشخاص بالإعدام بتهمة التجسس لصالح إسرائيل في إيران
-
عطلة رسمية في قطر احتفاءً بتظاهرة الوحدة الوطنية
-
"الرئيس لا يحاكم".. جهود لإغلاق قضيتين ضد ترامب قبل تنصيبه
-
أوباما بأول تعليق على فوز ترامب:ليست النتيجة التي كنا نأملها
-
بصواريخ نوعية.. حزب الله يستهدف 9 قواعد ومواقع عسكرية إسرائيلية
-
حزب الله يستهدف "للمرة السادسة" تجمعا لجيش الاحتلال