الأحد 2025-05-18 06:33 م
 

الطيران السعودي يستأنف رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 18-05-2025 05:09 م
الوكيل الإخباري-   استأنف الطيران السعودي رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015، في إشارة إضافية على تحسن العلاقات بين السعودية وإيران، على ما أفاد مسؤول سعودي، الأحد.اضافة اعلان


وقال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني طالبا عدم ذكر اسمه إنّ "شركة فلاي ناس (للطيران المنخفض الكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية) استأنفت رحلات نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت".

وأوضح أنها "ستقوم برحلات مماثلة من مطار مشهد وإليه في مدينة مشهد" شمال شرق إيران.
 
gnews

أحدث الأخبار

نقود

اقتصاد محلي 2,160 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال الربع الأول

غزة

فلسطين الاحتلال يرصد قذيفتين أطلقتا من غزة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"صلاح الدين" العراقية

غزة

فلسطين الأمم المتحدة: الأشهر الـ19 الأخيرة كانت قاسية على سكان غزة

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن الاثنين

نازحون سودانيون

عربي ودولي 14 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع استهدف نازحين في السودان

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين



 
 





الأكثر مشاهدة