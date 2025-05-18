الطيران السعودي يستأنف رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015

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الوكيل الإخباري- استأنف الطيران السعودي رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015، في إشارة إضافية على تحسن العلاقات بين السعودية وإيران، على ما أفاد مسؤول سعودي، الأحد. اضافة اعلان





وقال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني طالبا عدم ذكر اسمه إنّ "شركة فلاي ناس (للطيران المنخفض الكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية) استأنفت رحلات نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت".



وأوضح أنها "ستقوم برحلات مماثلة من مطار مشهد وإليه في مدينة مشهد" شمال شرق إيران.