الطيران السعودي يستأنف رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015

وقال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني طالبا عدم ذكر اسمه إنّ "شركة فلاي ناس (للطيران المنخفض الكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية) استأنفت رحلات نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت".
وأوضح أنها "ستقوم برحلات مماثلة من مطار مشهد وإليه في مدينة مشهد" شمال شرق إيران.
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