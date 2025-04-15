الثلاثاء 2025-04-15 03:08 ص
 

الطيران المدني الإماراتي يعلن استئناف رحلاته الجوية إلى سوريا

الطيران المدني الإماراتي
الطيران المدني الإماراتي
 
الثلاثاء، 15-04-2025 02:50 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى الجمهورية العربية السورية.

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الهيئة قولها في بيان صحفي اليوم: إنه "يجري حاليا التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين".

وأضاف: "الإجراءات تشمل تعزيز الحركة الجوية وتسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما".

 
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