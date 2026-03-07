الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية

الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية استئناف حركة الملاحة الجوية جزئيا في البلاد، بعدما أُغلق مجالها الجوي إثر الاعتداءات الإيرانية باستخدام المسيرات والصواريخ.

وأعلنت هيئة الطيران المدني القطرية "عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر، عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة".