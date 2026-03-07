الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية

وأعلنت هيئة الطيران المدني القطرية "عن استئناف جزئي لحركة الملاحة الجوية في دولة قطر، عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة".
وتابعت "تشمل هذه المرحلة تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي".
