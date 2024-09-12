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العالم ينتظر صاروخاً بالستياً كوريا شماليا غير محدد.. أين سيقع؟

الرئيس الكوري الشمالي يتابع صاروخا خلال إطلاقه | من المصدر
الرئيس الكوري الشمالي يتابع صاروخا خلال إطلاقه | من المصدر
الخميس، 12-09-2024 09:42 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم (الخميس) «صاروخاً بالستياً غير محدد» باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، دون مزيد من التفاصيل.اضافة اعلان



وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول ،إنّ بيونغ يانغ «أطلقت صاروخاً بالستياً غير محدد باتجاه البحر الشرقي» المعروف أيضا باسم بحر اليابان، في حين أطلق خفر السواحل اليابانيون من جهتهم تحذيراً إلى السفن المبحرة في المنطقة.
 
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