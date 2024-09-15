العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا - تفاصيل

وأعرب معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الدعم المستمر لأعضاء النيابة العامة، مؤكدًا أن هذه الترقيات تعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور النيابة العامة ومواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030.
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