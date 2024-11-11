 
الإثنين 2024-11-11 09:58 ص
 

العثور على أكثر من 250 مهاجرا في مقطورة بالمكسيك

مهاجرون من المكسيك
مهاجرون من المكسيك
الإثنين، 11-11-2024 09:05 ص
الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، عثورها على أكثر من 250 مهاجرا في مقطورة مزدوجة متجهة إلى الحدود الأمريكية في شمال البلاد.اضافة اعلان


وعثر ضباط الهجرة بدعم من الجيش الجمعة على هؤلاء المهاجرين عند نقطة تفتيش في ولاية تشيواوا وفق ما أفادت وزارة الدفاع.

وأضافت الوزارة أن المهاجرين وهم من جنسيات مختلفة سُلّموا إلى سلطات الهجرة للتحقق من أوضاعهم.

وكل عام يعبر آلاف المهاجرين الفارين من العنف والفقر المكسيك في طريقهم إلى الحدود الأمريكية.

ويُعدّ نقل المهاجرين وهم مختبئون في شاحنات محملة بأحمال زائدة أحد أخطر الأساليب التي يستخدمها المهربون ، حيث اختنق عام 2022 أكثر من 50 مهاجرا حتى الموت بعد أن تُركوا في شاحنة أثناء عبورهم الحدود.

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