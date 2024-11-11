العثور على أكثر من 250 مهاجرا في مقطورة بالمكسيك

وعثر ضباط الهجرة بدعم من الجيش الجمعة على هؤلاء المهاجرين عند نقطة تفتيش في ولاية تشيواوا وفق ما أفادت وزارة الدفاع.
وأضافت الوزارة أن المهاجرين وهم من جنسيات مختلفة سُلّموا إلى سلطات الهجرة للتحقق من أوضاعهم.
وكل عام يعبر آلاف المهاجرين الفارين من العنف والفقر المكسيك في طريقهم إلى الحدود الأمريكية.
ويُعدّ نقل المهاجرين وهم مختبئون في شاحنات محملة بأحمال زائدة أحد أخطر الأساليب التي يستخدمها المهربون ، حيث اختنق عام 2022 أكثر من 50 مهاجرا حتى الموت بعد أن تُركوا في شاحنة أثناء عبورهم الحدود.
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