العثور على جثة إسرائيلي في باريس بعد أيام من وصوله لقضاء العطلة

وأكدت فرق الطوارئ الفرنسية التي استجابت للبلاغ وفاة الرجل، فيما تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية ومنظمة "زاكا" على إعادة جثمانه إلى إسرائيل للدفن.
وقال باروخ نيدام، مدير القسم الدولي في منظمة "زاكا": "فور تلقي البلاغ، تواصلت مع أعضاء الفريق الدولي للمنظمة المقيمين في باريس، وانضممنا إلى قوات الطوارئ الفرنسية للبدء في التعامل مع الحالة وضمان احترام المتوفى".
وأضاف: "نعمل الآن بالتعاون مع وزارة الخارجية على استلام جثمان المتوفى من المستشفى
