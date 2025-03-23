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العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

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أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 10:09 ص

الوكيل الإخباري- أفادت صحيفة "ذا هيل" بأنه عثر على جيسيكا أبر المدعية العامة الأمريكية السابقة للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، ميتة داخل منزلها بمدينة الإسكندرية فرجينيا صباح أمس السبت بعمر 43 عاما.

ووفقا لإدارة شرطة الإسكندرية بولاية فرجينيا تم تلقي بلاغ صباح أمس السبت حول امرأة فاقدة للوعي ولا تستجيب في المبنى 900 من شارع بيفرلي درايف، وبعد وصول الضباط إلى الموقع، عثروا على الجثة وأبلغوا ذويها لتأكيد الهوية.

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وبحسب البروتوكول القانوني، يجري حاليا مكتب كبير الأطباء الشرعيين في فرجينيا تحقيقا موسعا لتحديد سبب الوفاة وظروفها.

 

RT

 
 
gnews

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