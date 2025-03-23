العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

ووفقا لإدارة شرطة الإسكندرية بولاية فرجينيا تم تلقي بلاغ صباح أمس السبت حول امرأة فاقدة للوعي ولا تستجيب في المبنى 900 من شارع بيفرلي درايف، وبعد وصول الضباط إلى الموقع، عثروا على الجثة وأبلغوا ذويها لتأكيد الهوية.
وبحسب البروتوكول القانوني، يجري حاليا مكتب كبير الأطباء الشرعيين في فرجينيا تحقيقا موسعا لتحديد سبب الوفاة وظروفها.
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