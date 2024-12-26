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العثور على جثة في تجويف عجلة طائرة بعد هبوطها في هاواي

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أرشيفية
الخميس، 26-12-2024 08:13 ص

الوكيل الإخباري - قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" أمس الأربعاء، إنها عثرت على جثة في تجويف عجلة طائرة نفاثة بعد هبوطها في جزيرة ماوي في هاواي.

وعُثر على الجثة في إحدى المقصورات التي تحتوي على عجلات هبوط الطائرة عندما هبطت الرحلة 202 التابعة لشركة يونايتد إيرلاينز من مطار شيكاغو أوهير الدولي في مطار كاهولوي بعد ظهر الثلاثاء الماضي، وفقا لموقع شركة الطيران على الإنترنت.

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ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول الشخص المتوفى.


وقالت الشركة "لم يكن من الممكن الوصول إلى تجويف العجلة إلا من خارج الطائرة. في هذا الوقت، ليس من الواضح كيف أو متى وصل الشخص إلى تجويف العجلة".

 

وفي هذا السياق، قال بيان خطوط "يونايتد إيرلاينز" الجوية، إن "يونايتد تعمل مع سلطات إنفاذ القانون في التحقيق".


كما تحقق إدارة شرطة ماوي، لكنها لم تفصح عن أي تفاصيل.


وقال مسؤولون بالولاية إن العمليات في المطار كانت طبيعية ولم تتأثر بهذا الحادث.

 

RT

 
gnews

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