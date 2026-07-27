الإثنين 2026-07-27 11:44 ص

العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا
العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا
 
الإثنين، 27-07-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بالعثور على جثة جندية ليلة أمس الأحد في قاعدة عسكرية وسط البلاد، وقد بدأت الشرطة تحقيقًا في الحادث.اضافة اعلان


وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، إنه عُثر على جثة جندية من الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل.

وقد فتحت الشرطة العسكرية للتحقيقات تحقيقًا في الحادث، وستُحال النتائج، فور الانتهاء منها، إلى النيابة العسكرية للمراجعة.

وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "تم إبلاغ عائلتها برسالة تعزية. يشارك جيش الدفاع الإسرائيلي العائلة أحزانها وسيواصل دعمها ومساندتها".

ولم يتم الكشف عن هوية الجندية الإسرائيلية أو مكان العثور على جثتها تحديدًا.

وكانت تقارير عبرية ذكرت في نهاية شهر يونيو الماضي أنه تم العثور على جثة جندي وسط إسرائيل.

وفرضت الرقابة العسكرية حينها تكتّمًا على هوية الجندي وظروف وفاته، في حين باشرت الشرطة العسكرية تحقيقًا رسميًا لإحالة النتائج إلى النيابة العسكرية.

وربطت المنصات الإخبارية هذا العثور بملف تصاعد معدلات الانتحار والاضطرابات النفسية بين الجنود الإسرائيليين خلال الخدمة العسكرية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مشروع مواقف ذكية جديدة في عمّان لربط المركبات الخاصة بالباص سريع التردد

شثبق

المرأة والجمال مجوهرات صيف 2026 تستلهم سحر البحر والأجواء الاستوائية - صور

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة الأغوار الشمالية تدعو مربي النحل إلى اتباع الإرشادات خلال موجة الحر

سيب

تكنولوجيا دراسة تكشف دور الرياضات الإلكترونية في تقوية القدرات الذهنية

العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

عربي ودولي العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

أخبار محلية ارتفاع مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية في الأردن إلى 71% خلال عام

sdf

طب وصحة اختصاصية تغذية تكشف فوائد الرمان عند تناوله يوميًا

الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين من ارتكاب هذه الأفعال خلال المناسبات والاحتفالات



 
 






الأكثر مشاهدة

 