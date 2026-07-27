العثور على جثة مجندة داخل قاعدة عسكرية .. والشرطة العسكرية تفتح تحقيقًا

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي، إنه عُثر على جثة جندية من الجيش الإسرائيلي ليلة أمس في قاعدة عسكرية وسط إسرائيل.
وقد فتحت الشرطة العسكرية للتحقيقات تحقيقًا في الحادث، وستُحال النتائج، فور الانتهاء منها، إلى النيابة العسكرية للمراجعة.
وجاء في بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: "تم إبلاغ عائلتها برسالة تعزية. يشارك جيش الدفاع الإسرائيلي العائلة أحزانها وسيواصل دعمها ومساندتها".
ولم يتم الكشف عن هوية الجندية الإسرائيلية أو مكان العثور على جثتها تحديدًا.
وكانت تقارير عبرية ذكرت في نهاية شهر يونيو الماضي أنه تم العثور على جثة جندي وسط إسرائيل.
وفرضت الرقابة العسكرية حينها تكتّمًا على هوية الجندي وظروف وفاته، في حين باشرت الشرطة العسكرية تحقيقًا رسميًا لإحالة النتائج إلى النيابة العسكرية.
وربطت المنصات الإخبارية هذا العثور بملف تصاعد معدلات الانتحار والاضطرابات النفسية بين الجنود الإسرائيليين خلال الخدمة العسكرية.
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