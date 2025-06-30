العثور على جثة وسلاح ناري بموقع إطلاق النار في إيداهو الأميركية

وقال بيان صادر عن شريف مقاطعة كوتيناي: "هذا المساء، عثر أفراد فرقة سوات (قوات خاصة تابعة للشرطة) على رجل ميت في جبل كانفيلد"، مضيفًا: "عُثر على سلاح ناري في مكان قريب".
وأضاف أن الأمر الصادر للسكان بملازمة أماكنهم خلال المواجهة بين قوات إنفاذ القانون وعدد غير محدد من المسلحين "سيتم رفعه".
وكالات
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