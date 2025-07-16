العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة أن الجثث تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
سد النهضة يقترب من الامتلاء الكامل .. و"السد العالي" في حالة جاهزية
-
الخارجية الأميركية: اتفاق الأطراف في سوريا على خطوات محددة لإنهاء الاشتباكات
-
نيجيريا تودّع محمد بخاري بجنازة رسمية وحداد وطني
-
"العصائب الحمراء" تنشر رسالة تفوح منها رائحة الدماء لنتنياهو .. تفاصيل
-
رسمياً .. إيقاف تام للعمليات العسكرية في السويداء
-
سوريا تغلق الممر الجوي الجنوبي مؤقتاً حرصاً على السلامة الجوية
-
مصادر عبرية : جيش الاحتلال يستعد لعدة أيام من الهجمات العسكرية على سورية
-
الرئاسة السورية: انتهاكات السويداء لن تمر دون عقاب