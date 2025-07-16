العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء

09:38 م

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الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة السورية -مساء اليوم الأربعاء- إنه تم العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه. اضافة اعلان





ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة أن الجثث تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين.



وكالات

