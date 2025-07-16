الأربعاء 2025-07-16 11:14 م
 

العثور على عشرات الجثث بمستشفى السويداء

مستشفى السويداء الوطني
مستشفى السويداء الوطني
 
الأربعاء، 16-07-2025 09:38 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة الصحة السورية -مساء اليوم الأربعاء- إنه تم العثور على عشرات الجثث في مستشفى السويداء الوطني بعد انسحاب المجموعات الخارجة عن القانون منه.اضافة اعلان


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الوزارة أن الجثث تعود لعناصر من قوات الأمن ومدنيين.

وكالات
 
 
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