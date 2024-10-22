العثور على موقع أثري يعود لأكثر من 4 آلاف عام شمالي العراق

الوكيل الإخباري- -أعلنت العراق، اليوم الثلاثاء، العثور على موقع أثري يعود إلى أكثر من 4 آلاف عام، وهو ما يعزز فهم تاريخ المنطقة الممتد بين عصر فجر السلالات والعصر البابلي القديم.

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وذكرت الهيئة العامة للتراث والآثار، في بيان، أنه جرى "اكتشاف موقع أثري مهم، في تل عرب الأثري، بمحافظة كركوك، وبداخله بقايا وحدات بنائية وورش وأفران لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة".