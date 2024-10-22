العثور على موقع أثري يعود لأكثر من 4 آلاف عام شمالي العراق

وذكرت الهيئة العامة للتراث والآثار، في بيان، أنه جرى "اكتشاف موقع أثري مهم، في تل عرب الأثري، بمحافظة كركوك، وبداخله بقايا وحدات بنائية وورش وأفران لصناعة الفخار، إضافة إلى العثور على نحو 100 قطعة أثرية متنوعة".
وأضاف أنه جرى "العثور بداخله أيضا على قبور تضمنت هدايا دفينة مختلفة، مما أسفر عن اكتشاف ما يقارب 150 قطعة أثرية حتى الآن".
-
أخبار متعلقة
-
عاجل إعلام إسرائيلي: الرد على إيران سيكون في هذا الموعد
-
الجيش الإسرائيلي: انتهاء حادث تسلل المسيّرات من لبنان
-
تعطيل نظام "جي بي إس" في تل أبيب بعد تسلل مسيّرة من لبنان
-
دوي صفارات الإنذار لـ25 دقيقة شمال إسرائيل
-
بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة المحتجزين
-
حزب الله: لا مفاوضات مع إسرائيل
-
شهداء إثر تواصل عدوان الاحتلال على لبنان
-
استعداداً للحرب .. مناورات صينية بالذخيرة الحية قبالة تايوان