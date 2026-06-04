الخميس 2026-06-04 07:46 م

العثور على 30 مهاجرا غير نظاميين داخل صهريج شاحنة في جنوب شرق تركيا

تركيا: التصعيد في المنطقة يعرض الاستقرار العالمي للخطر
تركيا
 
الخميس، 04-06-2026 05:27 م

الوكيل الإخباري-   عثر على ثلاثين مهاجرا غير نظاميين كانوا مختبئين في خزان فارغ لشاحنة صهريج في جنوب شرق تركيا قرب الحدود الإيرانية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

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ويظهر مقطع فيديو نشرته شرطة محافظة بدليس الأربعاء على منصة إكس رجالا يُسحبون من الفتحات الجانبية لشاحنة الصهريج.


وقالت القوات الأمنية "قبض على مشتبه به منخرط في تنظيم هذه العملية الإجرامية واحتُجز"، بدون تحديد جنسية المهاجرين ولا جنسية الرجل الذي أمسك به.

 
 


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