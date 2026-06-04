العثور على 30 مهاجرا غير نظاميين داخل صهريج شاحنة في جنوب شرق تركيا

ويظهر مقطع فيديو نشرته شرطة محافظة بدليس الأربعاء على منصة إكس رجالا يُسحبون من الفتحات الجانبية لشاحنة الصهريج.
وقالت القوات الأمنية "قبض على مشتبه به منخرط في تنظيم هذه العملية الإجرامية واحتُجز"، بدون تحديد جنسية المهاجرين ولا جنسية الرجل الذي أمسك به.
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