العثور على 30 مهاجرا غير نظاميين داخل صهريج شاحنة في جنوب شرق تركيا

الوكيل الإخباري- عثر على ثلاثين مهاجرا غير نظاميين كانوا مختبئين في خزان فارغ لشاحنة صهريج في جنوب شرق تركيا قرب الحدود الإيرانية، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

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ويظهر مقطع فيديو نشرته شرطة محافظة بدليس الأربعاء على منصة إكس رجالا يُسحبون من الفتحات الجانبية لشاحنة الصهريج.