العثور على 32 جثة مقطوعة في المكسيك

وأفادت وسائل الإعلام بأن الجثث كانت مقطوعة، ولذلك تطلب فحصها استخدام أساليب خاصة للتعرف على هويات أصحابها.
ولم تكشف النيابة العامة المزيد من المعلومات عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم أو سبب وفاتهم.
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