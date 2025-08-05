العثور على 32 جثة مقطوعة في المكسيك

الوكيل الإخباري-أكدت النيابة العامة في المكسيك العثور على 32 جثة مقطوعة أثناء عمليات البحث التي جرت خلال الفترة بين 30 يوليو و2 أغسطس.

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وأشارت النيابة العامة في ولاية غواناخواتو بوسط البلاد إلى أن الجثث تم العثور عليها في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا في الولاية.