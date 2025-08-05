الثلاثاء 2025-08-05 10:15 ص
 

العثور على 32 جثة مقطوعة في المكسيك

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 05:34 ص

الوكيل الإخباري-أكدت النيابة العامة في المكسيك العثور على 32 جثة مقطوعة أثناء عمليات البحث التي جرت خلال الفترة بين 30 يوليو و2 أغسطس.

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وأشارت النيابة العامة في ولاية غواناخواتو بوسط البلاد إلى أن الجثث تم العثور عليها في قبر جماعي بمدينة لاكاليرا في الولاية.

 

وأضافت أنه تم التعرف على هويات 15 شخصا من أصل الـ 32.

وأفادت وسائل الإعلام بأن الجثث كانت مقطوعة، ولذلك تطلب فحصها استخدام أساليب خاصة للتعرف على هويات أصحابها.

ولم تكشف النيابة العامة المزيد من المعلومات عن الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم أو سبب وفاتهم.

 
 
gnews

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