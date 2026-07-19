العثور على 5 ناجين بعد أيام من غرق سفينة في إندونيسيا

وغرقت السفينة التي كانت تقل 70 راكبا قبالة سواحل جزيرة سولاويزي الإندونيسية، ما أسفر عن وفاة شخص واحد على الأقل وفقدان 24 آخرين.
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