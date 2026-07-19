العثور على 5 ناجين بعد أيام من غرق سفينة في إندونيسيا

الوكيل الإخباري- أعلنت أجهزة الإنقاذ الإندونيسية الأحد إنقاذ 5 أشخاص بينهم طفلة تبلغ 7 سنوات بعدما تاهوا في البحر لمدة 3 أيام إثر غرق سفينة الأربعاء.

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