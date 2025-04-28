الإثنين 2025-04-28 08:46 ص
 

العدل الدولية تبدأ بالاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين

محكمة العدل الدولية - أرشيفية
محكمة العدل الدولية - أرشيفية
 
الإثنين، 28-04-2025 08:39 ص
الوكيل الإخباري- تعقد محكمة العدل الدولية ابتداءً من اليوم الاثنين جلسات استماع علنية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بتواجد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فلسطين المحتلة.اضافة اعلان


وستكون مرافعة الأردن حسب برنامج المرافعات مساء يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان الحالي.

وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تُعقد في قصر السلام في لاهاي.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في كانون الأول الماضي من العدل الدولية إصدار فتوى بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها.

وسيكون برنامج المرافعات الذي يستمر أسبوعًا كاملاً كالآتي: اليوم الاثنين وبعد افتتاح الجلسة، سترافع كل من الأمم المتحدة وفلسطين ومصر وماليزيا.

وفي اليوم الثاني، الثلاثاء 29 نيسان: جنوب أفريقيا والجزائر والسعودية وبلجيكا وكولومبيا وبوليفيا والبرازيل وتشيلي وإسبانيا.

ويوم الأربعاء 30 نيسان: الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي وفرنسا والمجر وإندونيسيا وتركيا وإيران والأردن والكويت ولكسمبورغ.

ويوم الخميس الأول من أيار: جزر المالديف والمكسيك وناميبيا والنرويج وباكستان وبنما وبولندا والمملكة المتحدة.

ويوم الجمعة 2 أيار: الصين والسنغال وسلوفينيا والسودان وسويسرا وجزر القمر وتونس وفانواتو وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

بترا
 
gnews

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