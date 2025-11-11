العراقيون ينتخبون برلمانا جديدا تترقّبه طهران وواشنطن

08:22 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753354 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بدأ العراقيون الإدلاء بأصواتهم الثلاثاء، لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تراقبها من كثب طهران وواشنطن ومن شأنها أن تحدد مستقبل البلاد إبّان مرحلة إقليمية حاسمة. اضافة اعلان





وتجري الانتخابات التشريعية السادسة منذ الهجوم الأميركي في 2003، وسط استقرار نسبي يشهده العراق الغني بالموارد النفطية بعد عقود من نزاعات نسفت بنيته التحتية.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 07.00 (04,00 ت غ) أمام ما يزيد عن 21.4 مليون ناخب مسجّلين لاختيار البرلمان لولاية تمتدّ أربع سنوات، على أن تُغلق في السادسة مساء (15.00 ت غ).



وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس في مركز اقتراع قائم في فندق الرشيد في العاصمة بغداد، سياسيين بارزين يدلون بأصواتهم بُعد بدء الاقتراع، أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان عادل عبد المهدي ونوري المالكي والسياسي البارز زعيم فصيل عصائب أهل الحقّ قيس الخزعلي.