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العراق .. إجراءات وتشديدات صارمة خلال فترة انعقاد القمة العربية

قوات أمنية عراقية تنتشر بأحد الشوارع خلال مظاهرة خرجت في أيلول الماضي ببغداد
قوات أمنية عراقية تنتشر بأحد الشوارع خلال مظاهرة خرجت في أيلول الماضي ببغداد
 
السبت، 10-05-2025 10:46 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية العراقية - اليوم السبت - حظر التظاهر في بغداد بين 11 و20 مايو/أيار الجاري في إطار الاستعدادات لتأمين القمة العربية المقبلة.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنها لن تمنح تراخيص لأي مظاهرات شعبية "مهما كانت الأسباب".

وأضافت أن تعليمات صدرت باعتقال أي شخص يحاول التظاهر خلال هذه الفترة.

وأوضحت الداخلية العراقية أنه مع قرب انعقاد القمة العربية، زاد انشغال القوات الأمنية بالاستعداد لإنجاح هذه المناسبة، مشيرة إلى أنها سخّرت جميع إمكاناتها لاستقبال ضيوف العراق.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة العراقية - في بيان - أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ34، واجتماع القمة التنموية في دورتها الخامسة، سيعقدان يوم 17 من الشهر الحالي في القصر الحكومي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وقال البيان إن اجتماعات تحضيرية تُعقد بداية من بعد غد الاثنين، على أن يُعقد اجتماع وزراء الخارجية يوم 15 مايو/أيار الجاري.

وأكدت الحكومة العراقية إنهاء الاستعدادات لاستقبال الوفود العربية والأجنبية المشاركة في القمة العربية.

الجزيرة
 
gnews

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