العراق: إفشال مخطط إرهابي شمالي البلاد

وذكر الجهاز في بيان صدر اليوم، أن قوة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي كان يعتزم تنفيذ عملية تفجير باستخدام عبوة ناسفة في قضاء طوزخورماتو، ضمن محافظة كركوك، شمال البلاد، لاستهداف القوات الأمنية العراقية.
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