العراق: إفشال مخطط إرهابي شمالي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن إفشال مخطط إرهابي لاستهداف قوات الأمن، واعتقال إرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.

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