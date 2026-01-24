العراق: إنجاز 80% من الجدار الأسمنتي مع سوريا

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، نقلا المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، قوله إن عناصر تنظيم داعش الإرهابي القادمين من سوريا مطلوبون للعراق بقضايا إرهابية، لافتا إلى أنهم سيوضعون في سجون محصنة.
وأضاف أن الجدار "الكونكريتي" مجهز بكاميرات حرارية، وأن هذا الجدار يعد واحداً من ثلاثة موانع رئيسة تفصل بين الحدود العراقية والسورية، إلى جانب الأسلاك الشائكة والخندق الشقي التي يضاف له.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر: استئناف محادثات أوكرانيا وروسيا وأميركا في أبوظبي
-
واشنطن تتحضر لاجتماع عسكري نادر يضم 34 دولة
-
قتيل و15 جريحا بضربات روسية على أوكرانيا
-
7 قتلى و82 مفقودا في انهيار أرضي في إندونيسيا
-
مفوضية اللاجئين تعلن دخولها مخيم الهول في سوريا
-
إثارة جدل مستمرة .. ترامب يشكك في الاحتباس الحراري
-
الخارجية السورية: إعادة القبض على 110 فارين من سجن الشدادي
-
روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات