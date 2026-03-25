الأربعاء 2026-03-25 03:10 م

العراق: استدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج

الأربعاء، 25-03-2026 02:25 م
الوكيل الإخباري-   استدعت الحكومة العراقية القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة، على خلفية استهداف مستوصف الحبانية العسكري التابع لوزارة الدفاع.اضافة اعلان


وأفادت الحكومة، في بيان، بأن الهجوم الذي وصفته بـ"العدوان الغاشم" أسفر عن سقوط عدد من القتلى وإصابة آخرين من منتسبي الجيش العراقي.

وأكدت أن الاعتداء جاء رغم الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها بغداد لإبعاد البلاد عن الصراع الدائر في المنطقة، ومساعيها لوقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار وحرية التجارة والتنقل.

وشددت على أن الحكومة والقوات المسلحة تحتفظان بحق الرد بكل الوسائل المتاحة، وفق ما يقره ميثاق الأمم المتحدة، واعتبرت أن ما جرى يمثل "جريمة" وانتهاكا واضحا للقانون الدولي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة