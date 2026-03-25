الأربعاء 2026-03-25 08:49 ص

العراق .. اعتقال متورطين بإطلاق الصواريخ على سوريا

الأربعاء، 25-03-2026 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق صباح النعمان، مساء الثلاثاء، إن القوات الأمنية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على 4 من العناصر الخارجة عن القانون قامت بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي السورية من ناحية ربيعة بمحافظة نينوى، 400 كيلومتر شمالي بغداد.اضافة اعلان


وأوضح النعمان في بيان صحفي: "أقدمت عناصر خارجة عن القانون على إطلاق مجموعة من الصواريخ من ناحية ربيعة بمحافظة نينوى بواسطة عجلة نوع (كيا) باتجاه الأراضي السورية".

وأضاف: "فور وقوع عملية الإطلاق في الساعة 20:20 من يوم الإثنين تحركت قطعاتنا الأمنية مسنودةً بجهد استخباري، وتمكنت من إلقاء القبض على 4 من المنفذين وضبط العجلة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم، كما شرعت بالبحث عن جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي المُدان".

وأكد النعمان أن "العراق حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقًا لأي اعتداء على أي دولة، وفق ما تمليه ثوابتنا الدستورية والقانونية".

كان معاون وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية قد حمّل السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن الهجوم الصاروخي "لعجزها عن السيطرة على أراضيها ومنع استخدامها لشنّ هجمات تهدد أمننا وسلامة أراضينا".

سكاي نيوز
 
 


عبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء مشروع قانون إعدام الأسرى الذي صادقت عليه لجنة الأمن القومي في الكنيست، تمهيدًا لعرضه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع المقبل. وقال المتحدث باسم ال

قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في منطقة صفد في الجليل الأعلى بعد رصد صواريخ من لبنان. من جهتها، أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية باعتراض مسيّرة في الجليل الغربي وصواريخ في الجل

