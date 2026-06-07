العراق: اغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة

11:38 م

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية، مساء الأحد، إغلاق المجال الجوي في البلاد لمدة 72 ساعة. اضافة اعلان





وأطلقت إيران، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.





