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العراق: اغلاق المجال الجوي لمدة 72 ساعة

أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية، مساء الأحد، إغلاق المجال الجوي في البلاد لمدة 72 ساعة. وأطلقت إيران، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
تعبيرية
 
الأحد، 07-06-2026 11:38 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت هيئة الطيران المدني العراقية، مساء الأحد، إغلاق المجال الجوي في البلاد لمدة 72 ساعة.اضافة اعلان


وأطلقت إيران، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم منذ وقف إطلاق النار.
 
 


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