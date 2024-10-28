العراق..الحكم بالإعدام مرتين والمؤبد على إرهابي بتهمة الانتماء لـ"داعش"

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت ثلاثة أحكام بحق مجرم إرهابي ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية اثنان منها بالإعدام والثالث بالسجن المؤبد".
وأضاف البيان أن "الإرهابي شارك بعمليات استهدفت القوات الأمنية في مدينة سامراء، إضافة إلى مشاركته بعملية خطف أحد العراقيين في منطقة الحويجة البحرية فضلا عن جريمة إخفائه خطف أحد العراقيين والتستر على هذه العصابات في ناحية الضلوعية بدوافع إرهابية عام 2014".
وأشار إلى أن "الحكم الأول صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وأن الحكم الثاني صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 / 3 /8 وبدلالة المادة الرابعة /1، فيما صدر الحكم الثالث وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 2 من القانون نفسه".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يسارع للاستحواذ على نظام "الدرع الضوئي" لمواجهة تهديد المسيّرات
-
زلزال بقوة 5 درجات يضرب تركيا
-
جنوب افريقيا تقدم للعدل الدولية أدلة جديدة على ارتكاب إسرائيل جريمة "إبادة جماعية"
-
الحرس الثوري الإيراني: عواقب الجريمة الإسرائيلية لا يمكن أن يتصورها المحتلون
-
تونس تحيي الذكرى المئوية لانتهاء مهمة السرب البحري الروسي
-
بلينكن يدعو إلى التحقيق بـ"المخالفات الانتخابية" بعد فوز الحزب الحاكم في جورجيا
-
بيونغ يانغ تؤكد مسؤولية سيئول عن إرسال طائرة مسيّرة إلى أجوائها
-
المروحيات تتدخل لإخماد حريق واسع في ريف حمص وسط سوريا