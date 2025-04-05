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العراق.. السوداني يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
 
السبت، 05-04-2025 11:04 م

الوكيل الإخباري-   ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن "الاجتماع استعرض البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الجمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد ظهرت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الجمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية".

 
gnews

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