العراق.. السوداني يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية

الوكيل الإخباري- ترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم السبت اجتماعا خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية زيادة الرسوم الجمركية.

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