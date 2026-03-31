الثلاثاء 2026-03-31 10:15 م

العراق: القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد، فيما جددت تأكيدها على أنها لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه "في مساء هذا اليوم، تعرّضت صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين، وعلى الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين".


وأضاف البيان أن "عمليات المتابعة والمطاردة أسفرت عن محاصرة عجلة تابعة للخاطفين، ما أدى إلى انقلابها أثناء محاولتهم الهروب، حيث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على أحد المتهمين، وضبط إحدى العجلات المستخدمة في الجريمة".

 
 


