العراق: القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء، القبض على متهم باختطاف صحفية أجنبية في بغداد، فيما جددت تأكيدها على أنها لن تسمح بأي محاولة لزعزعة الأمن أو استهداف الضيوف الأجانب.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه "في مساء هذا اليوم، تعرّضت صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولين، وعلى الفور باشرت القوات الأمنية المختصة بواجباتها لملاحقة الجناة، وفق معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني مكثف وتتبع مسار الخاطفين".