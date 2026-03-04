العراق: انقطاع كامل للتيار الكهربائي في جميع المحافظات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، انقطاع المنظومة الكهربائية بشكل تام في عموم محافظات العراق.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة، في بيان، إن "المنظومة الكهربائية انطفأت بشكل تام في عموم محافظات العراق".