العراق: انقطاع كامل للتيار الكهربائي في جميع المحافظات

وقالت الوزارة، في بيان، إن "المنظومة الكهربائية انطفأت بشكل تام في عموم محافظات العراق".
وأضافت، أنه "جاري تدقيق ومعرفة الأسباب والمباشرة بإعادة المحطات والخطوط المنفصلة للعمل".
