العراق: انقطاع كامل للتيار الكهربائي في جميع المحافظات

الأربعاء، 04-03-2026 07:57 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، انقطاع المنظومة الكهربائية بشكل تام في عموم محافظات العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "المنظومة الكهربائية انطفأت بشكل تام في عموم محافظات العراق".


وأضافت، أنه "جاري تدقيق ومعرفة الأسباب والمباشرة بإعادة المحطات والخطوط المنفصلة للعمل".

 
 


