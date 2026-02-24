الثلاثاء 2026-02-24 01:29 م

العراق .. تلوث إشعاعي محدود وتوضيح هام من الهيئة الوطنية للرقابة النووية

الثلاثاء، 24-02-2026 01:13 م
الوكيل الإخباري- أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية، الثلاثاء، أن جسر الطوبجي في بغداد آمن من التلوث الإشعاعي، موضحة أنه "لا صحة للشائعات بهذا الشأن".اضافة اعلان


وذكرت الهيئة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "على المواطنين العراقيين عدم الانجرار وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي المتعلق بالتلوث في إحدى ركائز جسر الطوبجي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها".

وأكدت أن "الوضع تحت السيطرة بالكامل، ولا يشكل أي تهديد للصحة العامة أو البيئة".

وأضافت: "ما يتداول من مبالغات حول وجود تلوث إشعاعي لا يعكس الواقع الفني للحالة، التي لا تعدو كونها تلوثًا موقعيا محدودًا وثابتًا غير قابل للانتشار".

وأشارت إلى أن "جميع الإجراءات تتم وفق الضوابط المعتادة، مع استمرار متابعة الوضع بشكل اعتيادي للتأكد من استقراره الكامل وعدم وجود أي مخاطر على المواطنين العراقيين أو البيئة".

ولفتت الهيئة إلى أن "الفرق المختصة تواصل أعمال المعالجة والقياسات الإشعاعية من قبل خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية، وفق المعايير الوطنية والدولية، ضمن إجراءات اعتيادية لضمان استكمال المعالجة بشكل آمن مع استمرار الاستقرار الإشعاعي في الموقع".

وكانت الهيئة أعلنت أول الأحد، أنها باشرت بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية عمليات معالجة تلوث بإحدى ركائز جسر الطوبجي في بغداد.

وقالت: "تواصل الجهات المختصة أعمال معالجة التلوث الإشعاعي الذي رُصد في إحدى ركائز جسر الطوبجي".

وذكر مدير مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية محمد جاسم محمد، أن "الإجراءات الميدانية شملت عزل الموقع وتطويقه بالأشرطة التحذيرية وتقييد الدخول إلى المنطقة بالمخولين فقط، فضلًا عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار التلوث، تضمنت استخدام مواد عازلة وتأمين بيئة عمل آمنة للفرق الفنية المنفذة".

سكاي نيوز 
 
 


العراق .. تلوث إشعاعي محدود وتوضيح هام من الهيئة الوطنية للرقابة النووية

