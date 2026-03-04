العراق .. تمديد إغلاق الأجواء 72 ساعة

03:35 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان صحفي تمديد إغلاق المجال الجوي العراقي أمام حركة الطيران لمدة 72 ساعة. اضافة اعلان





ويبدأ تنفيذ القرار ابتداء من ظهر اليوم الأربعاء ويستمر حتى الساعة الـ 12 ظهرا من يوم السبت المقبل.



وأوضحت السلطة أن هذا القرار يأتي استنادا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني والتطورات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة النظر فيه وفقا للمستجدات الطارئة، مع التعهد بإشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات تطرأ على هذا الإجراء في الوقت المناسب.



يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي كانت قد مددت في وقت سابق، يوم الإثنين الماضي، تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة إضافية، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.









