العراق .. تمديد إغلاق الأجواء 72 ساعة

ويبدأ تنفيذ القرار ابتداء من ظهر اليوم الأربعاء ويستمر حتى الساعة الـ 12 ظهرا من يوم السبت المقبل.
وأوضحت السلطة أن هذا القرار يأتي استنادا إلى التقييم المستمر للوضع الأمني والتطورات الإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أنه سيتم إعادة النظر فيه وفقا للمستجدات الطارئة، مع التعهد بإشعار شركات الطيران والجهات المعنية بأي تحديثات تطرأ على هذا الإجراء في الوقت المناسب.
يذكر أن سلطة الطيران المدني العراقي كانت قد مددت في وقت سابق، يوم الإثنين الماضي، تعليق الملاحة الجوية في أجواء البلاد لمدة 48 ساعة إضافية، وذلك في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
